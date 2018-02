Støjplan for hele Vallensbæk

DEBAT. Af Jan Høgskilde (K), formand for teknik og miljø i Vallensbæk

Det synes som om, at eneste mulighed for at bekæmpe trafikstøjen i Vallensbæk går gennem borgerinitiativet ”Nej til Trafikstøj”. Det er i hvert fald det indtryk man får, når man læser Søren Wiborgs kommentar til Borgmesterens kommentar til, at kommunen igen blev snydt for en andel af statens støjpulje. Fascinationen af ”Nej til Trafikstøj” går igen på Facebook.

Hvordan kan det være, at Wiborg alene opfatter ”Nej til Trafikstøj”s løsning som den rigtige? Vi konservative lægger op til, at alle muligheder undersøges. Og jeg er meget ked af, at Søren Wiborg kalder Vallensbæks forvaltning for ”uforberedt”. Hvilken nedvurdering af Vallensbæks dygtige medarbejdere. I min korte tid har jeg kun oplevet medarbejderne som superdygtige, engagerede og vidende. Søren Wiborg deltog ikke i mødet, så hvad er grundlaget for vurderingen?

Kommunen arbejder med en helhedsplan, hvor vi vil se på mulighederne for at mindske støjgener for alle Vallensbæks borgere. Det tager tid loyalt at udføre den beslutning, der blev taget i november i kommunalbestyrelsen (før jeg kom ind). Og vi er nødt til at have professionelle rådgivere på, så vi gør det rigtige. Lad os nu arbejde sammen om at mindske støjen i stedet for kun at fokusere på støjvolden, som DF og S gør.