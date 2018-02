Tilbygning på Nordvangskolen skudt i gang

De gamle gymnastiksale på Nordvangskolen skal snart rives ned. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I 2020 skal en ny fløj med 10 nye klasselokaler stå klar på Nordvangskolen. I februar godkendte kommunalbestyrelsen, at der skal bruges en million kroner på at finde ud af, hvordan den skal se ud

Af Jesper Ernst Henriksen

Et af de rigtigt dyre punkter på budgetaftalen for 2018 i Glostrup var en tilbygning til Nordvangskolen, der skal ligge der, hvor de gamle gymnastiksale lå. Tilbygningen er nødvendig, fordi kommunalbestyrelsen samtidig vedtog, at der i fremtiden højest skal starte 22 elever i nye 0. klasser.

– Da vi har besluttet at indføre en grænse på 22 elever i klasserne, er det helt naturligt, at der kommer til at være et kapacitetsbehov, som er stigende. Det er allerede stigende fra sommerferien og det bliver et større og større issue. I den forbindelse fik vi et tilbud om at udskifte ubruglige kvadratmeter til fuldt funktionelle klasselokaler, der kan klare det nye tiltag om max 22 elever i klasserne, sagde Piet Papageorge, formand for Børne- og Skoleudvalget på kommunalbestyrelsens møde.

Hvordan skal den se ud?

Første skridt i den proces er at finde ud af, hvordan den kommende tilbygning skal se ud. Det vil tage omkring et halvt år. Brugerne af skolen skal inddrages i processen og vil få indflydelse på, hvordan tilbygningen kommer til at se ud. Det vil være den endelige entreprenør, der skal tegne bygningen, men brugerne skal beskrive deres ønsker til indretningen med ord og diagrammer.

Undervejs skal der laves en analyse af skolens nuværende lokaler og det fremtidige behov for lokaler, ligesom der skal laves nogle tekniske undersøgelser, som for eksempel jordbundsundersøgelser.

Det blev også vedtaget, at udbuddet skal foretages som en totalentreprise, hvilket betyder, at Glostrup Kommune betaler et firma for at tegne og bygge hele tilbygningen.