To sejre og et nederlag

Volleyballkvinderne fra Brøndby har haft rigeligt at se til i den forgangne uge. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Det har været en uge på godt og ondt for Brøndby Volleyball Klubs Volleyligakvinder, der spillede tre kampe med to sejre og et nederlag

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag gik turen til svenske Halmstad, hvor modstanderen var Øresundsligaens førerhold Hylte-Halmstad, som med et 0-3 nederlag, skulle vise sig at blive en for stor mundfuld i denne omgang.

Allerede dagen efter gik turen mod det jyske, hvor Volleyligaens nr. 3, Elite Volley Aarhus blev besejret med 3-0 og samme resultat blev opnået to dage efter da ligaens agterlanterne Ikast KFUM kom på besøg i Stadionhal 1.

Nederlag i Sverige

En hverdagskamp efter en studie- og arbejdsdag efterfulgt af 2-3 timers kørsel er ikke optimalt, men alligevel er det ikke nok til at forklare det klare nederlag, som Brøndbys kvinder led til det førende svenske hold Hylte-Halmstad.

De svenske kvinder spillede en fantastisk kamp med masser af effektfulde angreb og et markforsvar der sjældent er set bedre på vores breddegrader.

Hylte-Halmstad vandt kampen med cifrene 25-12, 25-17 og 25-12. Det var et noget skuffet Brøndbymandskab der satte sig i bilerne for at køre tilbage til Danmark.

Sejr i Aarhus

Der var en del bekymring i trænerteamet efter den svenske lussing.

Kunne holdet efter endnu en studie- og arbejdsdag rejse sig igen efter yderligere tre timers transport, da de torsdag aften skulle møde Elite Volley Aarhus (EVA).

Man var nødt til at fokusere på det, der var gået godt, og tage det med til det jyske.

Det var således et mandskab, der var indstillet på hurtigst muligt at få bevist at onsdagens nederlag var en ubehagelig fejltagelse, som ikke skulle gentages og trænerteamets bekymrede spekulationer skulle vise sige at være unødvendige.

Det blev en flot kamp, som begge hold havde stor ære af. Brøndby vandt 25-23, 25-19 og 25-14.

Let sejr

Efter to dage med kamp var der fredag en let træning. Benene var således friske igen til lørdagens kamp mod Ikast KFUM.

Ikast har kun opnået en enkelt sejr i volleyligaen, og det talentfulde, men meget unge hold, fik det også svært mod rækkens førerhold.

Brøndby vandt 25-12, 25-21 og 25-8.

Der mangler nu kun en enkelt kamp i grundspillet. Det er mod ligaens nummer fem, Amager VK.

Kan Brøndby sikre sig en sejr i denne kamp, som spilles på hjemmebanen i Stadionhal 1 på lørdag, fastholder de deres førsteplads i grundspillet og får således det bedste udgangspunkt for det kommende slutspil.