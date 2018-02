Tung trafik holdes på Poul Bergsøes Vej

Vej og Park kommer fortsat til at have vejadgang fra Poul Bergsøes Vej. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen har lyttet til borgerne og vil ikke lade Vej og Park benytte Hvissingevej, men vil i stedet lede den tunge trafik ad Poul Bergsøes Vej

Af Jesper Ernst Henriksen

I øjeblikket er genbrugsstationen i Glostrup ved at blive bygget om. I den forbindelse bliver der ændret så meget, at det er nødvendigt med en ny lokalplan. Og den har skabt debat.

Bag ved genbrugsstationen ligger nemlig Vej og Park, og i det første høringsforslag var der lagt op til, at Vej og Park i stedet for at køre ud gennem genbrugsstationen til Poul Bergsøes Vej skulle have en egen udkørsel direkte til Hvissingevej. Det ville ifølge kommunen betyde omkring 30 ekstra tunge køretøjer på Hvissingevej i døgnet. Det var de nuværende beboere på Hvissingevej og de omkringliggende veje ikke interesseret i, så de har sendt en del høringssvar til kommunen. Dem har i første omgang Miljø- og Teknikudvalget og senere kommunalbestyrelsen valgt at lytte til.

– Lokalplanen har været i høring, og nu kommer den tilbage med høringssvarene. På baggrund af høringssvarene og den udtrykte bekymring, er det Miljø- og Teknikudvalgets indstilling, at lokalplanen ændres, så der ikke gives mulighed for at tunge køretøjer får adgang fra Hvissingevej til den vestlige del af lokalplan­området. Sagt på fornuftigt dansk betyder det, at den tunge trafik, der hører til på Poul Bergsøesvej, den ønsker vi ikke bliver flyttet til Hvissingevej, forklarede udvalgsformand Flemming Ørhem (DF).

Glad nabo

Den beslutning er naboerne selvfølgelig glade for. En af dem, der var kritiske i første omgang var Christen Worm Mikkelsen, der bor på Hvissingevej.

– Det lyder som en god beslutning, da jeg nødigt så tunge køretøjer ad Hvissingevej lige ved udkørslen fra boligblokkene. Det er utrygt for cyklister, og især børn, mener jeg. Desuden tænker jeg, at man valgte at sætte vejchikaner op på vejen for at holde farten nede og den værste trafik væk. Paul Bergsøes Vej er mere en industrivej og i forvejen vejen, man kører til omlastningen, mener hun.

Udfordrende vejadgang

Med den nye ombygning af genbrugsstationen vil den nuværende indkørsel til Vej og Park fra Poul Bergsøes Vej blive en del af genbrugsstationens område. Så hvis Vej og Park skal den vej ind, skal de have nøglen til porten. Så længe Vej og Park og Genbrugsstationen begge hører mere eller mindre direkte under Glostrup Kommune, er det ikke et problem. Men hvis kommunen en dag vil sælge det område, hvor Vej og Park ligger, kan der opstå en udfordring. Det er der dog ingen aktuelle planer om, og derfor godkendte kommunalbestyrelsen, at de to har samme udkørsel.