Unge får hjælp til uddannelsesvalg

VALLENSBÆK. Også i Vallensbæk skal de unge for tiden forholde sig til, hvad der skal ske efter folkeskolen. De kan få hjælp i UU Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

De sidste par måneder har de unge på Vallensbæks folkeskoler tænkt sig godt om og er kommet et skridt nærmere i at tage et valg for skolegang og uddannelse efter 9. klasse.

Som noget særligt i Vallensbæk er alle unge i 9. og 10. klasse og deres forældre blevet tilbudt individuel vejledning med en vejleder i UU Vallensbæk (Ungdommens Uddannelsesvejledning) om aftenen. Mange familier benytter sig af muligheden for at vende en stor beslutning med en vejleder.

Den officielle deadline for at søge ungdomsuddannelse er den 1. marts, og UU Vallensbæk tilbyder i den forbindelse hjælp til den praktiske og digitale del af ansøgningsprocessen. Hjælpen kan findes på Vallensbæk Ungdomsskole, hvor forældre og unge blot møder op med deres NemID og, hvis muligt, en pc.

Glæder sig til dialog

I løbet af 2017 har UU Vallensbæk, i tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende og folkeskolerne, stået i spidsen for udviklingen af undervisningsmateriale til faget Uddannelse og job. Samtlige 6. og 7. klasser har deltaget i projektet Faglært Til Fremtiden, og materialet 4 Veje er blevet til og netop udkommet.

– I det kommende kalenderår glæder vi os til at møde flere unge i 6. og 7. klasse, når vi på legende og undersøgende vis taler med dem om arbejdsliv og arbejdsglæde i job- og uddannelseslandskabet, siger Jakob Hammer-Helmich, afdelingsleder af UU Vallensbæk.

Den 7. februar kl. 17-19 kan elever og forældre komme forbi UU Vallensbæk og få hjælp til uddannelsesvalg. Tilmelding er ikke nødvendig.