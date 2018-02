Vallensbæk-bands for fuld udblæsning

Fredag indtog elever fra Vallensbæk Musikskole Forbrændingen i Albertslund. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. En række bands fra Vallensbæk Musikskole fik lov at trykke den af sidste fredag

Af Heiner Lützen Ank

Fredag den 2. februar lød der sprøde toner fra spillestedet Forbrændingen, som i dagens anledning var indtaget af Vallensbæk Musikskole.

Her kunne otte musikskolebands prøve at stå på en rigtig scene med hvad dertil hører af professionelt lyd- og lysudstyr og røg.

Og ikke mindst et veloplagt publikum, der kunne opleve alt lige fra pop til jazz – og et stort slagtøjsensemble.