Vi skal passe på miljøet

På Pilehaveskolen i Vallensbæk fremlagde to fra Vestforbrænding, hvordan man sorterer affald. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Den 13. februar 2018 lavede Pilehaveskolen i Vallensbæk et arrangement, hvor der var en masse børn, som skulle lære hvordan man sorterer affald

Af Af Lina Kara

Der var to fra Vestforbrænding, som Vallensbæk Kommune ejer, som skulle komme og lære børn om hvordan man sorterer affald og hvilken forskel det gør for miljøet.

Børnene skal lære det

Der er mange børn fra Pilehaveskolen, som sorterer deres affald derhjemme, og hjælper deres forældre med det. Voksne synes, at det er vigtigt, at børnene får lært en masse om at sortere affald, så de kan lære at passe på miljøet, og få noget motivation til at gøre det mere derhjemme. De skal også være bedre til at sortere i klasserne, så derfor vil skolen opsætte affaldsspande i alle klasselokaler.

De to fra Vestforbrænding Allan Laumann og Amalie Dahl, viste også børnene, hvordan de kan være bedre til at passe på miljøet og naturressourcer. De viste for eksempel, at det er bedre at rive et stykke papir i stykker end at krølle det sammen, for hvis man krøller det, indeholder det meget mere luft, og man så spilder luft, hvilket det ikke gør, hvis man river det i stykker.

De fortalte også, at det er meget bedre for miljøet og naturen, hvis man bruger madpapir i stedet for sølvpapir i madpakken, fordi sølvpapir kommer fra vores jord, og det er ikke godt for naturen at spilde så meget af vores jord på sølvpapir.

Børnene siger ja tak

Der er selvfølgelig nogle børn, som synes at det er lidt forvirrende og kedeligt, men de fleste tager det seriøst. De fleste synes, at det er vigtigt for miljøet at sortere affald, og at det er et godt formål.

– Det ender med at blive lidt til en vane, at man skal sortere skrald, fordi jeg også gør det tit derhjemme, siger Natalie Kosovic, der er elev på Pilehaveskolen.

Andre af eleverne synes at det er en god idé at få nogle sorteringsskraldespande, så man kan passe godt på miljøet både derhjemme og i skolen.

Der var tirsdag i sidste uge lignende arrangementer på de andre skoler i Vallensbæk.