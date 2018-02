Vinduesfilm sat op

Så er der kommet vinduesfilm op i Kulturhuset Kilden. Så kan man ikke længere se folk, der hæver penge i hæveautomaten. Foto: Ældre Sagen, Brøndby

BRØNDBY. Nu er det vinduesfilm, der skal spærre for udsigten i Kulturhuset Kilden, sat op

Af Heiner Lützen Ank

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, havde Brøndby Kommune lovet Ældre Sagen, at der ville blive sat vinduesfilm op i Kulturhuset Kilden.

Det sker efter, at Ældre Sagen har rejst kritik af, at man kan sidde i caféen og overvære, hvordan folk hæver penge i den nye hæveautomat.

Men det er altså ikke længere muligt, efter der er sat film på de berørte vinduer.