Volleybronze

SPORT. I weekenden blev der spillet om Øresundsmesterskabet i volley. Det endte med bronze til Brøndby.

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Volleyball Klub har igen i denne sæson deltaget i den privat etablerede Øresundsturnering, som blev skabt for tre sæsoner siden for at få flere kampe på højt plan. Fredag og lørdag blev turneringen afsluttet med et final-4 stævne i Brøndby. De fire deltagende hold var Hylte-Halmstad og Engelholm, nummer et og to i den svenske liga, samt nummer et og to i Danmark, Brøndby VK og Holte IF. Fredag blev der spillet semifinaler. Her møde Brøndby Hylte-Halmstad i et brag af en kamp, som Brøndby dog tabte 2-3, selvom de havde lavet flest point i kampen.

Kampen blev den mest velspillede i løbet af weekenden, men Hylte-Halmstad spillede sig altså i finalen med sætcifrene 25-21, 26-24, 16-25, 17-25, 15-9.

I den anden semifinale mødtes Holte IF og de svenske mestre Engelholm, som i de senere år har været blandt de absolut bedste i Norden. Engelholm har på det seneste dog været ramt af skader, og Holte løb med 3-1-sejr.

Knap så god men sejr

Lørdag var det så Brøndbys tur til at møde de svenske mestre i en bronzekamp og også her blev det til en 3-1 sejr med cifrene 25-27, 25-20, 25-17, 25-20. Første sæt vandt Engelholm, hvorefter Brøndby vandt de tre næste. Særligt 15-årige Tajma Muharemovic, der har været sat på klubbens 2. hold i 1. division, som følge af den nytilkomne hæver Emily Betteridge indlemmelse i truppen, stod for styringen af spillet i slutningen af andet sæt.

Finalen mellem Hylte-Halmstad og Holte IF, blev med svensk sejr på 25-22, 25-18, 27-25. Det blev dermed svenskerne, der besidder mesterskabet i den dansk-svenske liga i det kommende år.

Spillet godt ind

I Brøndby var der skuffelse over den glippede finaleplads. Men samtidig dog også en vis tilfredshed at spore, fortæller Eva Bang, holdets normale hæver og anfører:

– I fredagens semifinale spillede vi rigtig godt, overraskende godt. Alt fungerede og det kunne lige så godt have blevet til sejr for os.

Eva Bang er, som Folkebladet tidligere har fortalt, gravid. Holdet har derfor været nødt til midt i sæsonen at køre en ny hæver ind, Emily Betteridge, og denne weekend var første gang, hvor holdet måtte klare sig helt uden Eva Bang på banen:

– Jeg synes, Emily efterhånden er spillet ret godt ind. Det har været hårdt, men det bliver hele tiden bedre. Og her i weekenden i en turnering med gode hold, klarer hun det godt. Så ja, det er ærgerligt, at vi ikke når finalen. Men efter semifinalen var vi faktisk trods alt meget tilfredse. I slutspillet om DM-guldet spiller Brøndby første kvartfinalekamp mod Ikast KFUM på udebane på lørdag. Der er returkamp onsdag den 7. marts kl. 20.00 i Stadionhal 1.