75 års fødselsdag med musik og sang

Tirsdag var alle i Vallensbæk, der fyldte 75 sidste år, inviteret til fødselsdagsfest på rådhuset. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Alle borgere i Vallensbæk, der fyldte 75 sidste år, var tirsdag inviteret til fødselsdagsfest på rådhuset. Tilbuddet var et supplement til de forebyggende hjemmebesøg

Af Heiner Lützen Ank

Der blev både sunget fødselsdagssang og råbt hurra, da 102 Vallensbæk-borgere blev fejret på rådhuset tirsdag.

Alle Vallensbækkere, der fyldte 75 år i 2017, var blevet inviteret med ledsager til en festlig eftermiddag med kaffe, lagkage, fællessang, musikalsk foredrag og mulighed for at få information fra en lang række foreninger, ældrerådet, demenskoordinatoren, forebyggelseskonsulenten, idrætskonsulenten, forløbskoordinatoren, Borgerservice og Social service.

Jytte Bendtsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget, glædede sig i sin velkomsttale over fremmødet og de mange tilbud, der er til seniorerne i kommunen.

Efter sang med KOL-koret kunne de fremmødte så nyde lagkagerne, og musikterapeut Hugo Jensen gav et foredrag om, hvordan musik og sang gavner livskvaliteten.

Stadig hjemmebesøg

Det var første gang, Vallensbæk Kommune fejrede sine 75-årige, håbet er, at det bliver en tilbagevendende begivenhed.

Det nye tiltag betyder ikke, at de forebyggende hjemmebesøg er afskaffet. Man kan stadig få et besøg ved at kontakte kommunen og lave en aftale med forebyggelseskonsulenten.