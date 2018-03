Årsmøde i Ældre Sagen

Birthe Willumsen fik søndag blomster for 25 års indsats som frivillig i Ældre Sagen i Brøndby. Det er næstformand Laurits Bune, der overrækker blomsterne. Foto: Ældre Sagen

BRØNDBY. Søndag afholdt Ældre Sagen i Brøndby årsmøde. 75 deltagerne var med

Af Heiner Lützen Ank

Søndag den 18. marts holdt Ældre Sagen i Brøndby årsmøde i Møllesalen. 75 medlemmer mødte frem og fik underholdning af koret Sangvinerne, inden årsmødet gik i gang.

Bestyrelsens beretning gik især på de frivilliges indsats, men også på, at der mangler besøgsvenner og ledsagere. Medlemstallet var ved årsskiftet tæt på at passere 4.600.

Brøndby Kommune blev takket for den store opbakning til foreningens arbejde. Beretningen blev godkendt med akklamation.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg, og to nye suppleanter valgt.

Der var blomster til fire trofaste frivillige: Jytte Kongsø (10 år), Inger Præstholm og Bent Torp (begge 15 år) og Birthe Willumsen (25 år, billedet).