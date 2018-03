Ældre Sagen Glostrup udvider

Den nye bestyrelse, set fra venstre bagerst: Lars Holstebro, Flemming Hansen, Søren Brandis, Knud Jensen, Sven Steendahl. Fra venstre forrest: Mette Hansen, Annette Jensen, Bente Olsen, Lone Thelke, Bjarne Kusk. Mogens Nielsen var forhindret. Foto: Ældre Sagen

GLOSTRUP. Bestyrelsen i Ældre Sagen i Glostrup bliver på yderligere tre personer, så den er klar til de fremtidige krav

Af Jesper Ernst Henriksen

Ældre Sagen i Glostrup holdt årsmøde den 18. marts, hvor godt 70 ud af de 3.000 medlemmer i Glostrup mødte op. Bestyrelsen blev udvidet med endnu tre personer, klar til at tage fat på nye opgaver.

– Vi skal følge med udviklingen, og samtidig sikre, at de mange nye opgaver bliver fordelt på flest mulige personer, udtaler formand Søren Brandis og fortsætter:

– Ældre Sagen har udarbejdet en fem-årig strategi, som også skal implementeres i lokalafdelingerne. Vi skal fastholde de mange arrangementer og faste aktiviteter vi har, og som der vel at mærke er søgning til. Men vi skal også sørge for, at der er attraktive tilbud til de nye og yngre medlemmer, der har andre forventninger og stiller andre krav. Tennis og strikkeklub bliver blandt de kommende nyheder, siger han.

Der vil også være fokus på demente i de kommende år.

– Vi må se i øjnene, at et stigende antal ældre i Danmark også betyder flere med en demens-diagnose. Til dem, og ikke mindst deres pårørende, vil Ældre Sagen oprette demens-cafeer inden 2020, tilføjer bestyrelsens nye næstformand og social-humanitære kontaktperson, Sven Steendahl.

Ældre Sagen tager også godt hånd om enlige og ensomme i Glostrup, og afholder torsdag den 26. april klokken 12:00 et Spise-sammen arrangement på biblioteket, i lighed med tidligere år. Maden er gratis, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding inden den 12. april på kontoret er nødvendig.