Ældrecentret Nygårds Plads fejrede fødselsdag

Aksel Rasmussen var i sin tid Socialudvalgsformand og med til at etablere det, der med tiden blev Ældrecentret Nygårds Plads. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Den 1. marts var flagene hejst på Nygårds Plads. Den dag fyldte ældrecentret nemlig 30 år. En enkelt beboer har været med fra begyndelsen og en anden har været med til at etablere det

Af Heiner Lützen Ank

Torsdag den 1. marts var flagene hejst ved Ældrecentret Nygårds Plads, og hvis man gik indenfor, kunne man få morgenbrød, et par anekdoter fra gamle dage og en lille skarp.

Torsdag den 1. marts kunne Ældrecentret Nygårds Plads nemlig fejre 30 års fødselsdag.

En dag mange havde lyst til at fejre. Blandt andet Elisabeth Røpstorff, der flyttede ind på centret, da det hed Kollektivboliger og bestod af 40 ældreboliger til borgere, der kun skulle have lidt hjælp, men ellers klarede sig selv.

Men selvom Elisabeth Røpstorff således har boet en væsentlig del af sit liv på Ældrecentret Nygårds Plads, så er hun stadig ganske godt tilfreds:

– Jeg kan godt lide at bo her. Det er dejligt. Men jeg kunne også godt lide det tidligere, hvor det var mindre og vi kendte hinanden alle sammen.

Var med til at etablere

Elisabeth Røpstorff er ikke den eneste, der har et langt forhold til Ældrecentret Nygårds Plads.

Det samme har Aksel Rasmussen. Han var dengang Socialudvalgsformand og var, sammen med Kjeld Rasmussen, således en af drivkræfterne bag etableringen af Ældrecentret Nygårds Plads.

For et år siden flyttede Aksel Rasmussen ind på det sted, han i sin tid var med til at etablere. Noget han i den grad er tilfreds med:

– Det er super godt at bo her. Der er en rigtig god omgangstone.

Men den gode stemning er ikke ny, fortæller Aksel Rasmussen:

– Jeg mistede i 2001 min kone og så begyndte jeg at komme her og spise. Maden var, og er det stadig, meget god og der er et godt fællesskab. Det er skønt at være en del af det. Både dengang og nu.

Den gode stemning og mad på Ældrecentret Nygårds Plads skyldes ifølge Aksel Rasmussen ikke mindst personalet:

– Eva (Nielsen, køkkenleder, red.) og de andre ansatte er så dygtige. Hun er god til at finde det rigtige personale til køkkenet, der kan lide at være her.

Skal til at bygge nyt

En af gratulanterne på fødselsdagen var Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget:

– En af de spændende ting ved Ældrecentret Nygårds Plads er den store udvikling, stedet har været igennem. Der er sket flere udvidelser, men alligevel har man formået at fastholde den gode stemning. Det er imponerende.

Udvikling i forhold til ældrecentre vil være et vigtigt tema i Brøndby i de kommende år, mener Per Jensen:

– Vi skal til at bygge nyt ældrecenter i stedet for Gildhøjhjemmet. Det bliver interessant, for når man tænker på den teknologiske udvikling, der sker på området, og som vi skal være opmærksomme på, så går det så stærkt, at det er svært at forestille sig.

Længden af beboernes ophold på ældrecenter har ændret sig, siden Ældrecentret Nygårds Plads blev etableret. Derfor er det også værd at fejre Elisabeth Røpstorff og de øvrige beboere, siger Per Jensen:

– Det er imponerende, at Elisabeth har boet her så længe. Det er jo faktisk historieskrivning, vi er vidne til i dag.

Ældrecentret Nygårds Plads består i dag af 101 plejeboliger og 24 midlertidige pladser