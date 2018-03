Birkelyproces skudt i gang

Det gamle Birkely er revet ned og kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan for genopbygningen af en ny Birkely. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev retnings­linjerne for byggeriet af Birkely vedtaget

Af Heiner Lützen Ank

Hvis man slår et smut forbi Løkkekrogen 11 i Vallensbæk Nord, er der, udover et par legeredskaber, ikke meget at se for tiden. Men det er faktisk også planen. For nedrivningen af Birkely er færdig og nu skal processen med at bygge en ny udgave af Birkely sættes i gang. Det blev de lokale politikere enige om, da de afholdt deres seneste kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar.

Her besluttede de nemlig, at der skal etableres en tværorganisatorisk bygherreorganisation, der i samarbejde med fagcentre og brugere udmønter beslutningen om etableringen af den nye daginstitution. Ligeledes blev politikerne enige om, at udbyde etableringen i totalentreprise med en forudgående arkitektkonkurrence.

Af projektbeskrivelsen fremgår det blandt andet, at der er afsat 17, 8 mio. kr. i årets budget til projektet og der skal være plads til 19 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn (mod tidligere henholdsvis 13 og 33) samt en Bamsestue med plads til børn med særlige behov.

Desuden slår projektbeskrivelsen fast, at nybyggeriet skal stå færdig i 2019.

Under debatten glædede Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget, sig til at sætte byggeriet i gang:

– Det bliver en spændende proces og med arkitektkonkurrencen får vi forhåbentlig flere bud på, hvordan den nye institution kan se ud og forhåbentlig forslag, vi ikke selv havde tænkt på. Men det kræver også, vi skal have udarbejdet nogle kravspecifikationer, som arkitekterne skal tage udgangspunkt i. Der lægges igennem hele processen op til borger- og brugerinddragelse. Der vil derfor løbende blive afholdt dialogmøder, hvor personale, brugere, forældre og borgere i almindelighed bliver inviteret og får mulighed for at komme med deres forslag til projektet.

Og så slog Morten Schou Jørgensen fast, at institutionen vil stå færdig til næste år:

– Vi forventer, at daginstitutionen står færdig i 2019.

Socialdemokratiet bakkede op om forslaget:

– Det ser jo ganske fornuftigt ud. Det er naturligvis ærgerligt, at dem, der nu er forældre til børn, der går i Birkely, vil være væk, når det står færdig. Men sådan er det. I forhold til projektet undrer vi os lidt over, at der ikke er en styregruppe.

For Kenneth Kristensen Berth og Dansk Folkeparti var det vigtigt, at den nye institution også hedder Birkely:

– Det er afgørende, at den gode ånd, der tidligere har hersket deroppe, bliver videreført. Naturligvis kommer der nogle nye mennesker til, men den gode ånd, der har været deroppe, skal gerne genetableres. Det er nemlig en uhyre velfungerende institution, hvor der stort set ikke er udskiftning blandt personalet.

Henrik Rasmussen (K), borgmester, forsikrede Søren Wiborg om, at der skal nedsættes en styregruppe.Samtidig slog Henrik Rasmussen fast, at selvom den endelig plan for Birkely først skal til at tegnes, så vil det ikke påvirke den plan for udviklingen af Nordmarken, som samtidig løber af stablen. Således vil den endelig placering af Birkely på matriklen, uanset hvad den bliver, passe ind i arbejdet med Nordmarken.