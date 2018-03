Brøndby Strand er udsat boligområde

BRØNDBY. Torsdag offentliggjorde regeringen sin liste over ghettoområder og udsatte boligområder. En liste Brøndby Strand røg med på

Af Heiner Lützen Ank

Da røgen havde lagt sig efter, at regeringen torsdag præsenterede sin strategi mod parallelsamfund, stod det klart, at Brøndby Strand nu bliver omfattet af de fremlagte initiativer. For selvom Brøndby Strand ikke tidligere har stået på regeringens ghettoliste, så er Brøndby Strand, efter listen er blevet udvidet til også at omfatte udsatte boligområder, blevet en del af kampen mod parallelsamfund.

For at være et udsat boligområde skal minimum to disse kriterier opfyldes:

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%.

2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40%.

3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7% af antallet af beboere.

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60%.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Folkebladet følger op på historien i næste uge.