Brøndbys børn gi’r en historie

Hans Laurens skriver historier sammen med børnene på Brøndby Strand Skole. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Sammen med historiefortæller Hans Laurens skaber alle 0. klasser i Brøndby en bog for børn skrevet af børn

Af Jesper Ernst Henriksen

Netop nu slipper alle Brøndbys 0. klasser ordene løs i fortælleprojektet Gi’ en historie. Den erfarne historiefortæller Hans Laurens er kaptajn på børnenes rejse ud i fantasien, og i fællesskab digtes der i alt 16 unikker fortællinger, én historie fra hver klasse. Resultatet bliver en bog skabt af børn, på børnenes præmisser og illustreret af børnene selv.

Kreativ dialogisk fortælling kalder ophavsmand Hans Laurens processen. Idéen er at aktivere børns smukke, vildtvoksende fantasi og hjælpe med at fremkalde deres historier. Det er vigtigt, at børnene er med i projektet hele vejen. Derfor sendes de nedskrevne historier også til godkendelse hos børnene, før de ryger i trykken.

0. klasserne på Brøndby Strand Skole er de første til at fortælle historier.

– Når jeg går over skole-gården, er det bare ”hej Hans” hele tiden, fortæller historiefortæller Hans Laurens storsmilende.

Om sin oplevelse i klasserne siger han:

– Hver klasse synes selvfølgelig, at deres historie er den bedste. Alle børnene er generelt super meget på og spørger allerede ind til, hvornår læreren får historien til godkendelse, så den kan blive læst højt for klassen igen.

Udover de mange sjove historier er der bagest i bogen en spændende guide til, hvordan voksne selv kan digte historier med børn mellem 3-8 år.

Projektet Gi’ en historie løber af stablen fra februar frem til udgivelsesfesten i starten af juni. Her inviteres alle 0. klasser til at fejre deres bog med oplæsning og musik. Hvert barn får selvfølgelig et eksemplar af bogen. Det vil i fremtiden være muligt at låne børnenes bog på Brøndby-Bibliotekerne.