Cæcilie Norby og Master Fatman spiller på Glostrup Festival i år

Master Fatmann holder jazzskole om søndagen på Glostrup Festival. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Cæcilie Norby og Master Fatman skal trække publikum til Glostrup Festival om søndagen, hvor der i år vil være fokus på jazz

Af Jesper Ernst Henriksen

Når dørene slås op om søndagen på Glostrup Festival 2018, er det i år under temaet jazz for store og små. Først på eftermiddagen kan ungerne slå sig løs i selskab med Master Fatman, når han tager børnene med i jazzskole. For Master Fatman er forholdet mellem jazz og børn helt særligt:

– Børn er jazz, for jazz handler om 100% nærvær. Vi kan lære meget af børnene. For dem er det ok at være helt vildt ked af det – og at være helt vildt glad, siger han.

Jazzskolen er målrettet de 5 – 10-årige, men alle er velkomne.

Cæcilie Norby kender vi fra 80’ernes danske popduo OneTwo. Denne festivalsøndag leverer hun lækker jazz akkompagneret af sin makker både privat og professionelt, Lars Danielsson. Det bliver underholdning med jazzens dream-team – eftertænksomt, følsomt, nærmest magisk med Cæcilies helt egen, uafrystelige følsomme, bluesy, charmerende evne for fortolkning.

Udover jazz i Musikteltet vil der være tivoli, foreningsaktiviteter for store og små på festivalpladsen og masser af festivalmad.