Danseforening fejrede 20 års jubilæum

I parkeringskælderen holdt limousinechaufførerne og deres gæster fest. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Hvissinge Danseforening havde lørdag deres store danseafslutning som afslutningen på den 20. sæson i foreningen, der nu er oppe på omkring 500 medlemmer

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag eftermiddag var der fyldt godt op i Glostrup Hallen, da Hvissinge Danseforening holdt danseafslutning. Omkring 250 dansere var på gulvet – de fleste flere gange i løbet af dagen, og derudover var der omkring 500 tilskuere, der sad på tribunen eller ved borde rundt om dansegulvet.

– Det er gået fantastisk. Vi har igennem årene fået mere professionel lys og lyd, så det er blevet rigtig godt, siger Kim Rasmussen, der er formand for foreningen.

Det var ham, der for 20 år siden startede foreningen. Dengang var det bare ham, der hentede seks børn på SFO’en, en af dem var hans egen datter.

– Så blev det mere og mere igennem årene og nu har vi venteliste, siger han.

Foreningen er flyttet ind i den nye hal ved Nordvangskolen. De er glade nok for hallen.

– Det er en super hal, med gode spejle og et dejligt stort opbevaringsrum til vores ting, siger Kim Rasmussen.

Hans eneste anke er dog, at foreningen ikke har tid nok i hallen.

– Vi har venteliste til vores hold, vi har simpelthen ikke tider nok til alle vores dansere, siger han.

Temaet er elevator

Forestillingen varede i alt fire timer og var delt op i tre afdelinger, hvor de fleste dansehold var på en gang i hver afdeling. Den sidste afdeling var den store finale, der i år havde temaet elevator. Frivillige i foreningen havde bygget en elevator som kulisse.

Så skulle publikum forestille sig, at de kom ud af elevatoren på en ny etage, hver gang der var et nyt dansehold på gulvet. I parkeringskælderen holdt limousineservice for eksempel til, og her kom limousinechauffører og piger klædt på til fest ud og dansede. Der var også et kunstmuseum, hvor tyvene var på spil og på en etage blev mannequinerne vakt til live og dansede. Det hele blev afsluttet på taget, hvor der var et kæmpe roof top party, hvor alle danserne var med.