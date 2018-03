Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 8 og 9

Af Heiner Lützen Ank

Brand i knallert

GLOSTRUP. Søndag den 25. februar kl. 00.14 modtog alarmcentralen en anmeldelse om, at der var brand i en knallert på Essedal i Glostrup, og at branden havde bredt sig til et cykelskur. Efter brandvæsnet havde slukket branden foretog politiet en undersøgelse af gerningsstedet. Politiet efterforsker fortsat, hvordan branden opstod.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Mandag den 26. februar kl. 20.20 blev en 23-årig mand fra Glostrup sigtet for butikstyveri, da en patrulje ankom til supermarkedet på Hovedvejen i Glostrup. Manden erkendte, at han havde forladt butikken med flere varer, han ikke havde betalt for.Onsdag den 28. februar kl. 17.34 blev en 21-årig kvinde fra Bulgarien sigtet for butikstyveri i en skobutik i Glostrup Centeret, efter hun havde byttet sine egne sko ud med et par nye og forladt butikken uden at betale for dem. Kvinden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor hun fik tildelt en straksbøde.Onsdag den 28. februar kl. 23.03 blev en 26-årig mand fra Brøndby sigtet for narkokørsel i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Park Allé i Brøndby. I forbindelse med standsningen det viste sig ligeledes, at han også havde fået frakendt sit kørekort, hvorfor han også blev sigtet for kørsel uden førerret.Torsdag den 1. marts kl. 12.31 blev en 40-årig mand fra Holbæk tilbageholdt for at have stjålet varer fra et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. Manden erkendte forholdet, da han blev sigtet for butikstyveri, efter en patrulje ankom til stedet.Torsdag den 1. marts kl. 14.50 sigtede en patrulje en 19-årig mand for butikstyveri, efter han havde forladt et supermarked på Søndre Ringvej i Brøndby med en Redbull gemt i sin lomme. Manden erkendte, at han ikke havde betalt for den.