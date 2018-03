Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 9 og 10

Af Heiner Lützen Ank

30-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Fredag den 2. marts kl. 16.48 blev en 30-årig mand fra København sigtet for kørsel uden førerret i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Søndre Ringvej i Brøndby. Manden erkendte over for politiet, at han tidligere har fået frakendt førerretten.

Lørdag den 3. marts kl. 11.15 blev det anmeldt, at en borger havde haft indbrud i sin varevogn på Delta Park i Vallensbæk Strand, og at gerningsmanden havde stjålet en stor mængde værktøj fra bilens bagagerum. Politiet efterforsker nu sagen.Lørdag den 3. marts kl. 16.30 bragte en patrulje en personbil til standsning på Nykær i Brøndby, hvor føreren, en 31-årig mand fra Slagelse, blev sigtet for at køre bil på trods af, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Manden erkendte forholdet.Søndag den 4. marts kl. 02.11 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var brand i flere biler på Dyringparken i Brøndby Strand, og at branden fortsat bredte sig til omkringholdende biler. Brandvæsnet slukkede branden, mens politiet eftersøgte området for eventuelle spor til videre efterforskning af sagen.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Søndag den 4. marts kl. 20.45 blev en 24-årig mand bragt til hastighedskontrol i sin personbil på Sportsvej i Glostrup. I forbindelse med standsningen blev manden også sigtet for at køre bil, på trods af, at han tidligere har fået frakendt sin førerret. Manden blev ligeledes anholdt og bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver på grund af mistanke om narkokørsel.Tirsdag den 6. marts kl. 07.45 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at en borger havde haft indbrud i sin personbil, som hen over natten havde været parkeret på Christiansvej i Glostrup. Gerningsmanden havde knust en af bilens sideruder og stjålet bilens navigationsanlæg.Torsdag den 8. marts kl. 14.05 kørte en patrulje ud til en lejlighed på Vejlegårdsparken i Vallensbæk Strand, efter en 32-årig kvinde havde anmeldt, at hun havde haft indbrud. Patruljen undersøgte lejligheden for eventuelle brugbare sport il den videre efterforskning.Fredag den 9. marts kl. 00.30 forsøgte en patrulje at bringe en personbil til rutinemæssig standsning på Brøndbyvester Boulevard, men uden held. Bilens fører efterkom ikke patruljens anvisninger om at standse, mens satte i stedet farten op. Politiet eftersatte bilen, som kort tid efter standsede på Tranumparken i Brøndby Strand, hvor føreren flygtede til fods. En hundepatrulje ankom hurtigt til stedet, og hundene blev sat fri for at søge i området. Hundene fik hurtigt færden af manden, som med det samme blev anholdt af politiet. Ved anholdelsen blev den 25-årige mand fra Greve sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden, men nægtede sig skyldig. Han blev kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.