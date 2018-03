Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 10 og 11

Af Heiner Lützen Ank

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Fredag den 9. marts kl. 09.15 anmeldte en 59-årig mand, at han havde haft indbrud i sin bil, som var parkeret på Østerager i Glostrup. Gerningsmanden havde skaffet sig adgang ved at knuse en af bilens ruder og derefter tilegnet sig bilens midterkonsol, som bl.a. indbefattede bilens navigationsanlæg, dvd-afspiller og radio. Politiet efterforsker nu sagen.

Lørdag den 10. marts kl. 23.36 bragte en patrulje en personbil til standsning på Hovedvejen i Glostrup. Føreren viste sig at være en 18-årig mand fra Herlev, som endnu ikke havde taget kørekort.Mandag den 12. marts kl. 22.34 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var brand i en personbil på Nykær i Brøndby. En patrulje kørte til stedet, hvor betjentene gik i gang med tale med flere vidner, ligesom de undersøgte området omkring den brændte bil. Politiet efterforsker fortsat sagen.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.Tirsdag den 13. marts kl. 19.25 kørte en patrulje til Rorgængervej i Brøndby Strand, efter det blev anmeldt, at en borger havde haft indbrud i sin villa. Patruljen foretog en undersøgelse af gerningsstedet for at sikre eventuelle spor og genstande, som kan bruges i den videre efterforskning.Onsdag den 14. marts kl. 16.42 erkendte en 40-årig mand fra Hvidovre, at han havde stjålet to hobbyknive fra et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, da en patrulje ankom til stedet og sigtede ham for butikstyveri.Torsdag den 15. marts kl. 17.28 kørte en patrulje til Brøndby Strand Centrum, efter vagtcentralen havde modtaget en anmeldelse om, at en 23-årig mand fra Brøndby havde stjålet en øl og en piskefløde fra en forretning. Manden erkendte, at han ikke havde betalt for varerne, da patruljen sigtede ham for butikstyveri.