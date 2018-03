Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 11 og 12

Af Heiner Lützen Ank

55-årig sigtet for butikstyveri

BRØNDBY. Fredag den 16. marts kl. 20.10 blev en 55-årig mand fra Hvidovre sigtet for butikstyveri, efter han havde forladt et supermarked ved Brøndby Strand Centrum med en større mængde ost og kød, han ikke havde betalt for. Manden erkendte forholdet.

Lørdag den 17. marts kl. 03.50 bragte en patrulje en personbil til rutinemæssig standsning på Roskildevej i Brøndby, hvor føreren, en 20-årig mand, viste sig at være spirituspåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Manden erkendte, at han havde drukket for meget til at køre bil.Søndag den 18. marts kl. 10.00 anmeldte en 50-årig mand fra Glostrup, at han havde fået stjålet sin motor fra sin el-cykel, som var parkeret på Stadionvej i Glostrup. Politiet efterforsker nu sagen.Søndag den 18. marts kl. 14.00 modtog politiet en anmeldelse om, at en borger i løbet af weekenden havde haft indbrud i sin villa på Plovmarksvej i Brøndby. En patrulje kørte til adressen for at foretage en undersøgelse af stedet til den videre efterforskning i sagen.Mandag den 19. marts kl. 14.25 kørte politiet ud for at foretage en gerningsstedsundersøgelse, efter de havde modtaget en anmeldelse om et villaindbrud på Nordfeldvej i Vallensbæk. Politiet efterforsker nu sagen.Tirsdag den 20. marts kl. 21.51 kørte en patrulje til Park Allé i Brøndby, efter vagtcentralen modtog en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en lejlighed. Da patruljen ankom foretog betjentene en gerningsstedsundersøgelse med henblik på at indsamle mulige spor til sagens videre efterforskning.Onsdag den 21. marts kl. 01.20 på Nordre Ringvej i Glostrup blev en patrulje opmærksom på en bil, som var påsat to hjemmelavet nummerplader, hvorfor de valgte at bringe den til rutinemæssig standsning. Føreren, en 35-årig mand, blev i forbindelse med standsningen sigtet for narkokørsel, ligesom opslag i politiets systemer viste, at manden havde indrejseforbud i Danmark. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor han erkendte sig skyldig i sigtelserne.Onsdag den 21. marts kl. 15.25 modtog politiet en anmeldelse om, at en 71-årig kvinde netop havde været udsat for tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup i forbindelse med, at hun havde været inde for at hæve penge. Kvinden var i gang med at hæve penge, da automaten pludselig gav en fejlmelding, hvorfor en mand bag hende trådte til og begyndte at trykke på flere knapper. Kvinden bad ham om at gå væk, og hentede en af bankens ansatte, som kunne hjælpe. Manden forlod banken kort tid efter, og kvinden kunne efterfølgende konstatere, at der på ukendt vis var foretaget en større kontanthævning fra hendes kort.Manden beskrives som:Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 35-40 år, 170-175 cm. høj, almindelig af bygning med kort, sort hår. Han var iført en blå dunjakke, en kasket og en brille med et bredt, sort stel.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Torsdag den 22. marts kl. 01.35 sigtede en patrulje en 23-årig mand fra København for narkokørsel, efter patruljen tog kontakt til ham, mens han i påvirket tilstand sad i en bil med motoren tændt på Tjørnevangen i Brøndby. Manden nægtede at ville have kørt bilen efterfølgende, ligesom han nægtede at have kendskab til den klump hash, han blev fundet i besiddelse af.Torsdag den 22. marts kl. 11.04 blev en 23-årig mand fra København sigtet for kørsel uden førerret i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Holbækmotorvejen nær Vallensbæk, hvor det viste sig, at han tidligere er blevet idømt kørselsforbud.Torsdag den 22. marts kl. 15.24 kørte en patrulje til Hovedvejen i Glostrup, efter politiet havde modtaget en anmeldelse om, at en 34-årig mand fra København blev tilbageholdt, efter han havde forsøgt at forlade forretningen med fire højtalere, han ikke havde betalt for. Manden erkendte forholdet, da patruljen sigtede ham for butikstyveri.Torsdag den 22. marts kl. 17.34 kørte en patrulje til Kirkebjerg Søpark i Brøndby for at foretage en brandundersøgelse, efter vagtcentralen havde modtaget en anmeldelse om, at der var brand i en container. Brandvæsnet slukkede branden, mens politiet afsøgte området for at lede efter spor til videre efterforskning af sagen.Torsdag den 22. marts kl. 22.28 bragte en patrulje en personbil til rutinemæssig standsning på Brøndbyøster Boulevard i Brøndby, hvor føreren, en 32-årig mand fra Helsingør, blev sigtet for spirituskørsel.