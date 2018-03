Du stak af

DEBAT. Af Lilly Jensen, Skibsbyggervej 4, Brøndby Strand

Jeg håber, den person, der lørdag den 17. marts kl. cirka 7.30 påkørte min hund på Gl. Køge Landevej ved Fyrmestervej, har rigtig dårlig samvittighed over at køre videre uden at standse.

Det gik meget hurtigt, og en påkørsel var sikkert uundgåelig, men havde du ikke kørt så stærkt, så du kunne nå at reagere (der var ingen bremsespor), var min hund måske i live i dag.