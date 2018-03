Elever i fælles musikalsk leg

Tirsdag spillede eleverne i 2. klasserne blokfløjte sammen. Foto: Nicky Persson

VALLENSBÆK. Tirsdag mødtes alle 2. klasses eleverne i Vallensbæk, deres musiklærere og et orkester fra musikskolen til en fælles musikalsk og lærerig dag

Af Heiner Lützen Ank

Forud for tirsdagens musikalske leg havde eleverne brugt musiktimerne til at indstudere nogle numre, som blev sat sammen og øvet i fællesskab frem mod to koncerter samme dag.

– Mange voksne kan nok huske blokfløjten fra deres egen skoletid. Selv i 2018, hvor vi har mange digitale muligheder, er blokfløjten stadig et fantastisk godt instrument at starte sin musikalske dannelse og eventuelle karriere på, fordi man nemt kan få lyd i den. Man kan hurtigt fokusere på at lære noder, man skal koncentrere sig om at lytte, og man skal bruge sin krop og sin vejrtrækning for at få lyd og finmotorik i fingrene, fortæller Jens Seneberg Nielsen, musikskoleleder i Vallensbæk.

Desuden har instrumentet ifølge Jens Seneberg Nielsen også en anden fordel:

– Og så er instrumentet relativt billigt og kan være i en skoletaske”, tilføjer Jens Seneberg Nielsen.

Projektet, som eleverne altså afsluttede tirsdag, handler om musik, om samarbejde og hvad der kan opnås i fællesskabet med hver sin indsats og rolle.

Eleverne optrådte både for deres kammerater og forældre, og undervejs var der gæsteoptrædener af professionelle musikere.