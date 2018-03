Der er fundet ny forpagterpar til Engtoftegård, brødrene Benny Staun Rungsted og Ilan Vilandt Shabtai. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Engtoftegård har fået ny forpagter. Kommunalbestyrelsen valgte brødrene Benny Staun Rungsted og Ilan Vilandt Shabtai, der driver firma sammen

Af Heiner Lützen Ank

Det bliver to brødre med passion for mad, der i løbet af foråret slår dørene op i den nyrenoverede restaurant Engtoftegård i Brøndbyskoven.

De to brødre Benny Staun Rungsted og Ilan Vilandt Shabtai, der driver firmaet Staun Rungsted Holding ApS, blev onsdag udpeget af Brøndbys kommunalbestyrelse, som vinder af det afholdte udbud.

De to brødre, hvoraf Ilan er bosat i Brøndby med sin familie, har en lang og bred erfaring fra hotel- og restaurationsbranchen. De to brødre driver i dag blandt andet cateringvirksomheden Cuisine.dk.

– Vi glæder os til at overtage Engtoftegård og byde nye som gamle gæster velkomne i et autentisk miljø med lækker dansk mad og god service, lover Benny og Ilan.

Fortsætte succes

De to brødre vil skabe et miljø, hvor skovens gæster kommer ind og drikker en kop kaffe, ligesom der både vil blive serveret á la carte menu til frokost og aftensmad og brunchbuffet i weekenden.

Derudover vil der være en bred vifte af arrangementer året rundt

– Vi lever af tilfredse gæster og vil gøre vores bedste for at løfte opgaven efter de tidligere ejere, som vi kan høre blandt lokalbefolkningen, drev stedet med succes.