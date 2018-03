Fitnesscenter klar til brug

Lene Due (S), formand for Vestbads bestyrelse, klippede torsdag den røde snor til fitnesscenteret. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Vestbad er midt i en stor renoveringsproces. Torsdag blev første etape, fitness­centeret, indviet

Af Heiner Lützen Ank

Der er fuld gang i renoveringen af Vestbad, både inde og ude.

Torsdag var det imidlertid blevet tid til at stoppe op og fejre et lille stykke af renoveringen, nemlig fitness­centeret, der var klar til at blive taget i brug.

Vestbad er ejet af Brøndby og Rødovre Kommune, og det var således Lene Due, medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre for Socialdemokratiet, og formand for Vestbad, der klippede den røde snor.

I sin tale glædede Lene Due sig over, at de nye facilliter giver flere muligheder:

– Der kan i de nye rammer være flere og større hold. Jeg glæder mig til, at jer, der står her, men også andre, nu skal i gang med at bruge det hele. Jeg er sikker på, at det bliver til glæde for mange borgere i såvel Rødovre som Brøndby.

Ombygningen fortsætter både inde og ude. Om et halvt år åbner Vestbad op for alle de nye faciliteter indendørs. Vestbad har åbent under renoveringen. I foråret 2019 åbner det renoverede friluftsbad.