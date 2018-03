Flere tilbud til tidligere kræftpatienter

Træningscenter Brøndby tilbyder forløb rettet mod tidligere kræftpatienter. Et tilbud Bitten Orland, kræftforløbskoordintor, står bag. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY/GLOSTRUP. I 2018 starter nye tilbud op i Træningscenter Brøndby til borgere, der lider af senfølger efter kræftsygdom

Af Heiner Lützen Ank

Flere og flere overlever i dag kræftsygdomme. Men det betyder også, at flere slås med de bivirkninger, der ofte følger efter en kræftsygdom og som gør det svært at komme videre. Derfor tilbyder Træningscenter Brøndby to nye forløb i 2018, der er målrettet tidligere kræftpatienter. Tilbuddene er udvidet, så det er for alle kræftramte borgere, der inden for de sidste fem år har afsluttet deres kræftbehandling.

– Nu kan man som tidligere brystkræftpatient komme i et otte ugers forløb på træningscentret. Her får man både træning og oplæg om emner, der fylder, hvis man har haft brystkræft. Det vil for eksempel handle om lymfeødem, smerter og kognitive senfølger. Det første hold starter medio april, fortæller Bitten Orland, fysioterapeut og kræftforløbskoordinator i Træningscenter Brøndby.

Det andet nye forløb starter op i løbet af 2018 og retter sig mod tidligere kræftpatienter, der har sene senfølger. Det vil sige følger, der kommer helt op til to år efter, at behandlingen er overstået. Her vil man blandt andet få smerteundervisning og lære mere om mindfulness.

De nye kræfttilbud er åbne for borgere i både Brøndby, Albertslund og Glostrup Kommune.

Man skal henvises via sin egen læge.

Man kan læse mere på Brøndby Kommunes hjemmeside eller kontakte kræftforløbskoordinatorerne Pernille Wallentin og Bitten Orland på tlf: 43 28 21 73.