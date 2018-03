Første sejr i slutspillet

Det har været en travl weekend for Brøndbys volleykvinder. Fredag var der først træning og derefter foreningsfest i Brøndby Hallen. Og lørdag var holdet i Ikast for at spille kvartfinale i slutspillet. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Lørdag vandt Brøndby Volleyball Klub første kvartfinalekamp mod Ikast KFUM. I morgen kan holdet spille sig i semifinalen

Af Heiner Lützen Ank

Slutspillet er i gang og som vinder af grundspillet har Brøndby Volleyball Klub fået et godt udgangspunkt.

I kvartfinalen møder Brøndby således ligaens nummer 8, Ikast KFUM.

Første kamp var lørdag, og det blev da også til en sejr til Brøndby, men dog ikke uden ridser i lakken. Første sæt gik planmæssigt, og Brøndby vandt 25-18. Andet sæt blev vundet 25-17.

I tredje sæt skiftedes de to hold til at tage små føringer. Der blev undervejs i sættet skiftet godt ud i Brøndbys opstilling og tingene så ud til at fortsætte på betryggende vis, men ved 19-19 tog Ikast et afgørende ryk til 22-19, og kort efter tog de under stor jubel sættet med 25-22.

Igen i fjerde sæt fulgtes de to hold ad indtil Brøndby i Emily Betteridges serv tog et afgørende ryk fra 10-10 til 17-10. Især var Deprece Washington godt kørende i denne periode og sluttede en god nettur af med fem pointgivende angreb. Kita Sutcliffe gav sit bidrag i form af nogle gode blokader og Brøndby kunne sætte det endelige punktum ved 25-18.

Med sejren fik Brøndby et godt udgangspunkt inden returkampen i morgen (onsdag, red.) kl. 20.00 i stadionhal 1.