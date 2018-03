Forårsmatiné i kunstforeningen

Karen Drehn er en af de faste malere i Brøndby Kunstforening og en af udstillerne ved den kommende forårsmatiné. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Søndag den 8. april er der forårsmatiné i Brøndby Kunstforening. Sangerinden Daimi og Louisiana Jazzband underholder

Af Heiner Lützen Ank

Når Brøndby Kunstforening søndag den 8. april holder forårsmatiné er det sangerinden Daimi og Louisiana Jazzband, der underholder.

Ved samme lejlighed er der fernisering på værker af foreningens egne medlemmer.

Det er værker, der er lavet af de medlemmer, der mødes i Kulturhuset Kilden hver mandag formiddag og maler akvarel, eller som mødes mandag aften og torsdag formiddag i foreningens malelokaler på Horsedammen 38 og arbejder med akryl- og oliemaling.

Hverdagssupplement

For at få en fornemmelse af, hvad gæsterne på forårsmatinéen kan glæde sig, besøgte Folkebladet i sidste uge de lokale malere på Horsedammen. En af dem, der var mødt op denne aften, og som også udstiller på forårsmatinéen er Karen Dehn:

– I en presset hverdag kan jeg godt lide at male. Det er et godt afbræk. Jeg bruger en del tid på at overveje mine motiver, inden jeg maler dem, og jeg kan godt i tankerne arbejde med flere samtidig.

Karen Dehn er en af de faste, der møder op til maleraftenerne i kunstforeningen. For at få malet, men også for at være sammen med de andre og få feedback, på det, hun laver:

– Det er et godt samvær her og vi kommer for at male og for at lære noget af hinanden. Så der er en rar stemning.

Som flere af de andre malere har Kirsten Lund udstillet flere steder, og for tiden er hun igen aktuel:

– Jeg udstiller netop nu i Rødovre Centrum. Det er meget spændende at få lov til at udstille der. Men jeg glæder mig også til at komme med på forårsmatinéen.

Der er fernisering søndag den 8. april.

Dørene åbnes kl. 13 og cirka 13.15 er der fernisering af udstillingen i foyeren.

Kl. 14 underholder Daimi og Louisiana Jazzband i teatersalen