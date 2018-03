Foredrag om kampen mod tricktyveri

Ældre Sagen i Vallensbæk har haft besøg af tryllekunstner Sunny Cagara for at sætte fokus på, hvad man kan gøre ved tricktyveri. Foto: Ældre Sagen

VALLENSBÆK. I sidste uge afholdt Ældre Sagen i Vallensbæk foredrag om, hvad man skal passe på i forbindelse med tricktyveri

Af Heiner Lützen Ank

Tirsdag besøgte tankelæser og tryllekunstner Sunny Cagara Korsagergård for at holde foredrag om tricktyveri.

84 personer var mødt op og så nogle af de nemme tricks, som tyve bruger for at bestjæle andre, men fik samtidig tips til, hvordan man beskytter sin mobiltelefon og computer.