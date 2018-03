Forrygende fest for de frivillige

De fem prisvindere. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Fredag aften var over 500 mennesker samlet i Brøndby Hallen til Aktiv 2018, en fejring af de frivillige i Brøndby Kommune

Af Heiner Lützen Ank

– Vil du ikke lige med op i salen og se, hvor fint, der er dækket op?

Som de øvrige cirka 550 deltagere i fredagens fest, Aktiv 2018, for kommunens frivillige og årets toppræstationer indenfor idræt, får også Folkebladets udsendte ved ankomsten et borgmesterhåndtryk.

Og det var i sandhed en fin fest, Kent Max Magelund (S), borgmester, Kommunalbestyrelsen og ikke mindst kommunens ansatte havde arrangeret i Brøndby Hallen fredag aften. En fest hvor store og små foreninger blev hyldet for, at de tager aktiv del i kommunens ve og vel, og hvor også de bedste idrætspræstationer i det forgangne år blev hyldet.

Noget Kent Max Magelund også nævnte i sin velkomsttale:

– Det har været et ønske for både mig og resten af Kommunalbestyrelsen at hylde dem, der hver dag året rundt tilbyder vore borgere en bred pallette af fritidsaktiviteter. I er med til at gøre vore borgere til nogle sunderede, gladere og dygtige individer. I har en stor del af æren for, at der er respekt og forståelse for hinanden som medborgere.

Godt at blive fejret

De cirka 550 deltagere kom fra vidt forskellige dele af foreningslivet i Brøndby.

For eksempel var Bente Kleis, Eva Christensen og Janne Rydeng fra Datastuen, et tilbud om IT-hjælp, mødt op til festen.

– Vi blev inviteret, og så kommer vi naturligvis, siger Bente Kleis.

– Det er godt og dejligt at blive fejret på den her måde, tilføjer Eva Christensen.

Også Hans Mølgård fra Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand var med til festen.

– Vi er en lille forening, og det er rart at se, at der er mange andre foreninger. Det kan jo være, man kan finde ud af noget sammen på et tidspunkt.

Også Dariush Radi og tre andre fra Persisk Musik Forening var mødt op for at lade sig fejre:

– Vi er en lille forening, der spiller persisk musik. Vi laver for eksempel forskellige workshops og ville gerne underholde endnu flere. Det kan jo være, vi i aften finder nogen, der har lyst til at høre persisk musik.

Føles godt

Selvom festen var en fejring af alle frivillige, blev aftenen også brugt til at hylde dem, der i løbet af året har gjort en særlig indsats.

De første på scenen var kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub, vinder af NM, kvinderne fra Brøndbys IFs hold i 3F ligaen, der sidste sæson vandt DM, herrerne fra Svanholm Cricket Club, der sidste sæson vandt DM for 27. gang, Svend Vohlert fra Brøndby Judoklub, vinder af DM og Gertie Jensen og Helle Søgaard, Brøndby Triathlon Club, der har vundet forskellige DM og NM.

Og så blev der uddelt i alt fem priser. Frivilligprisen gik til Torben Nielsen, der bl.a. har stiftet Brøndby Bryggerlaug og Møllerlaug. Årets idrætsleder 2017 blev Janette Weng, Brøndby Volleyball Klub. Årets Ungdomsleder 2017 blev Stig Ryaa, Brøndby Badminton Klub. Kulturprisen 2017 gik til Brokærs Afdelingsbestyrelse for deres indsats for kunst. Årets initiativ 2017 gik til Brøndby IF for projektet Fra gaden til Brøndbyernes I.F.

Og priserne gjorde lykke, afslørede Torben Nielsen efterfølgende:

– Jeg er glad og stolt og det føles godt. Det er rart med denne anerkendelse. Jeg kan gode lide at være frivillig i de forskellige sammenhænge.

Også Janette Weng var beæret og stolt:

– Tak, tak, tak. Jeg er så glad. Jeg er så glad for prisen og glad for det, vi laver i volleyballklubben. Det her er et skulderklap, der giver motivation.

Stig Ryaa tog prisen som et udtryk for stemningen i badmintonklubben:

– Der er en meget god foreningsånd, der gør, at jeg og alle de andre har lyst til at komme og blive.

Sten Lerche modtog initiativprisen på vegne af Brøndby IF for et projekt, der hjælper unge på kanten ind i klubben og fællesskabet:

– Det har virkelig været en god og stærk oplevelse, hvor vi er kommet i kontakt med nogle unge, vi ellers ikke ville være i kontakt med. Projektet går i bund og grund ud på at vise dem tillid, og det er skønt, vi er blevet belønnet for det.

I næste uge bringer Folkebladet en reportage fra en Melormene, en af de foreninger, Torben Nielsen, vinder af frivilligprisen, er aktiv i.