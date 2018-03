Glostrup er en rig kommune

DEBAT. Af Mogens Mathiesen, Ligeværd Storkøbenhavn

Af Mogens Mathiesen, Ligeværd Storkøbenhavn

Cirkusgrunden er Glostrup Kommunes mulighed for at skaffe boliger til unge voksne med særlige behov.

Ligeværd har indsendt forslag i forbindelse med høringen til kommunalbestyrelsen.

Der kan planlægges 10-12 boliger på 60-75 kvadratmeter spredt rundt i bebyggelsen.

Det sikrer en blandet bebyggelse, som er det bedste for målgruppen.

Unge voksne med særlige behov er en udsat gruppe, Glostrup kommune er nødt til at prioritere og støtte op omkring.

I dag henvises de til andre kommuner.

Glostrup kommunalbestyrelse må påtage sig ansvaret.

Vi deltager gerne i en drøftelse med vores erfaringer og forslag til løsninger.