Glostrup Kulturhus rockede

Fredag havde Glostrup Kulturhus besøg af Sonja Hald, et rockband fra Aarhus. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Sonja Hald, fem herrer fra Aarhus, leverede fredag en fed gang autentisk rock i Glostrup Kulturhus

Af Heiner Lützen Ank

Sonja Hald spillede fredag aften i Glostrup Bio.

Gruppen, der blev dannet i 2012, består efter eget udsagn af fem gravalvorlige familiefædre fra Aarhus.

Frontfiguren Jonas Dahl synger gruppens egne sange, og musikken viser i nogen grad tilbage til Eik Skaløe og C.V. Jørgensen. Sonja Hald spiller en autentisk og robust omgang folk-rock med stor publikumsappel.

De gav den hele armen, og lovede at komme frygtelig tilbage.

Arrangørerne fra Glostrup Kulturhus glæder sig over, at man i Glostrup tør satse på kunstnere, der endnu ikke er så kendte i Københavnsområdet.

Næste koncert i Glostrup Kulturhus bliver dog med gamle kendinge som Peter Ingemann, Peer Frost og Søren Berlev, der kigger forbi med deres band Young Flowers.