Glostrup Skole havde trivselsdag

Mette Frederiksen besøgte Vestervangskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag i sidste uge var Skolernes Trivselsdag. Det blev blandt andet markeret på Glostrup Skole, der arbejdede med undervisningsmaterialet Min skole – Min ven. I år fokuserer materialet især på digital mobning

Af Jesper Ernst Henriksen

I salen på Vestervangskolen sidder to 8. klasser og venter på Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand, Jonas Keiding Lindholm, Red Barnets danske generalsekretær og et større følge. De har hele fredagen arbejdet med trivsel og har diskuteret forskellige cases, der alle indeholdt en eller anden form for mobning, hvorefter de så diskuterede, hvordan man skulle håndtere den situation.

To små grupper fremlægger for begge klasser og Mette Frederiksen, hvordan de ville håndtere sagen. Eleverne taler for eksempel om app’en Yellow, som de beskriver som en slags dating-app for børn, hvilket en lettere chokeret Mette Frederiksen lige spørger ind til. Eleverne svarer bekræftende, at app’en har nogle af de samme funktioner som dating-app’en Tinder, der er lavet til voksne.

Eleverne fortæller også, hvordan det har været at komme i nye klasser i 7. klasse, og skulle bruge tid på at finde hinandens grænser og opbygge nye fællesskaber. Bagefter roste Mette Frederiksen eleverne.

– Noget af det vi taler om, kan godt være lidt svært at tale om. Det svære er, hvordan man gør det i virkeligheden. Vi ved godt, hvad, der er rigtigt og forkert, hvordan man skal behandle andre, at man skal respektere hinanden. Men det svære er, hvordan man skal gøre i virkeligheden, sagde hun.

Trivsel og læring

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, glæder sig over, at så mange skoler sætter temaer som fællesskab, respekt og venskab på skoleskemaet i dag.

– Vi er rigtig glade for, at så mange skoler tager imod vores tilbud og engagerer eleverne i at skabe trivsel og forebygge mobning året rundt. Skolerne gør et stort arbejde for at skabe gode rammer for trivsel og læring. Men når hver femte elev er blevet mobbet inden for det seneste år, kan jeg være bekymret for, om skolerne har de nødvendige ressourcer til at forebygge og gribe ind i tide. Der er behov for at se på politisk, om skolerne har ressourcer nok til at sikre, at deres lovpligtige antimobbestrategi ikke ender som et skuffedokument. Trivsel og læring går jo hånd i hånd, siger Jonas Keiding Lindholm.

Glostrup Skole er en af Red Barnets 75 ambassadørskoler, og her kommer eleverne også til at arbejde med Min skole – Min ven i dag.

– For os er trivsel og faglighed hinandens forudsætninger. Vi tror på, at når eleverne føler sig trygge og inkluderet, så er de mere motiverede for at lære og udvikle sig – både personligt og fagligt. Og her er det en kæmpe hjælp for os, at vi kan trække på Red Barnets viden, erfaringer og materialer i forbindelse med vores arbejde med elevernes trivsel, siger Yasar Cakmak, der er skoleleder på Glostrup Skole.

Går godt med trivslen

En af de elever i 8. klasse på Vestervang, der havde arbejdet med trivsel, var Sarah Svaneborg.

– Det har været rigtig godt at arbejde med det. Det kom lidt som en overraskelse, at vi skulle arbejde med det, vi fik det først at vide i sidste uge. Det er fedt at sætte mere fokus på trivsel. Man kan ikke forbedre noget, hvis man ikke vil kendes ved det, siger hun.

Hun har oplevet en del af sådan noget arbejde i sin skoletid.

– I de mindre klasser havde vi møder to gange om måneden i drenge og pigegruppen, hvor vi talte om, hvordan det gik. I de store klasser er det lidt sjældnere, siger hun.

Hun synes generelt, at det går fint med trivslen i skolen.

– Umiddelbart går det fint i vores klasse. Men det er svært i dag at vide det, fordi der foregår så meget digitalt. Der kan foregå noget, som jeg ikke ved noget om, siger hun.