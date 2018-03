Glostrup Skole svigtede bowlingen

Det var en klasse fra Birkerød, der spillede bowling i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup har en stor og fin bowlinghal, hvor landsholdet faktisk træner, og hvor der er et aktivt foreningsliv. Men det kan være svært at rekruttere unge talenter, især når skolen svigter

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag eftermiddag var der gang i Glostrup Bowlinghal. Her var en klasse fra Birkerød på besøg for at bowle. Arrangementet er en del af Skole OL, hvor de indledende stævner er i gang lige nu. Her er bowling for første gang på programmet, og det glæder de sig over i IF32 Bowling, der holder til i Glostrup Bowlinghal.

– Vi håbede, at det kunne få flere børn og unge til at interessere sig for bowling. Det er en sportsgren, der er lidt overset. Lige nu har vi en Danmarksmester i puslingerækken, men vi vil gerne have flere børn og unge i klubben, siger Arne Frost, formand for IF32 Bowling.

Desværre er der ikke lige så meget gang i den i bowlingcenteret, som der burde have været. Oprindeligt var der også to klasser fra Glostrup Skole tilmeldt bowlingturneringen, men de mødte ikke op.

– Det er vi lidt kede af, siger Arne Frost.

Han vil gerne have promoveret bowling som en seriøs sport og ville gerne have haft mulighed for at gøre opmærksom på foreningen overfor børn fra Glostrup. I stedet håber han, at nogle forældre vil give deres børn en gratis prøvetime i IF32 Bowling.

– De er velkomne til at komme op og få en prøvetime hos os, siger han.