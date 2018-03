GSK tog 76 medaljer med hjem fra stævne

Svømmere fra Glostrup kom hjem med 76 medaljer. Foto: GSK

SPORT. Glostrup svømmeklub deltog I AIF svømnings forårs stævne med rigtigt gode resultater

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 3. marts deltog alle tre af Glostrup Svømmeklubs (GSK) konkurrence hold i AIF svømning forårstævne. Stævnet blev holdt i Vridsløselille Svømmehal, hvor der var mere end 150 svømmere til start.

Ud over deltagere fra AIF svømning, skulle Glostrups svømmere konkurrere med svømmere fra Herlev, Odsherred, Taastrup, Vallensbæk samt Vestegnens startfællesskab – VAT Copenhagen.

Der var derfor lagt op til en hård konkurrence med de mange tilmeldte, men Glostrups svømmere var godt forberedte, og det skulle vise sig at blive en afgørende faktor. Ud over de mange flotte personlige rekorder, blev der også svømmet regionsmesterskabs kravtider hjem.

Derudover tog Glostrups svømmere hele 76 medaljer og ikke mindst så vandt Glostrup guld i 25m fri challenge i hele 4 årgange: i årgang 2008 vandt Maddie Kokholm, i årgang 2007 vandt Malouca Bruun, i årgang 2006 vandt Regitze Rosenkrantz og i årgang 2005 vandt Anders Thøgersen.