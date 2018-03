Hård straf for seksuelle overgreb

BRØNDBY. En 44-årig serbisk mand er netop blevet idømt seks år ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for seksuelle overgreb mod sin steddatter i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Et nævningeting ved Glostrup Ret idømte tirsdag den 27. februar en 44-årig serbisk statsborger seks års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for seksuelle overgreb mod sin steddatter.

Den serbiske mand blev først kæreste og senere gift med pigens mor og flyttede til Danmark i deres fælles lejlighed i Brøndby.

Det første overgreb skete under hans første besøg i Danmark og overgrebene fortsatte også efter, han flyttede til Danmark. De stod på i fire år fra 2013 til 2017, mens pigen var mellem 11 og 14 år gammel.

I sommeren 2017 fortalte pigen et familiemedlem om overgrebene, hvorefter Københavns Vestegns Politi gik ind i sagen og fik manden varetægtsfængslet i juli 2017. Han har siddet fængslet siden.

Ønsket hård straf

Nævningetinget, som består af tre juridiske dommere og seks borgere, dømte ham tirsdag for at have krænket pigens blufærdighed, andet seksuelt forhold end samleje og voldtægt. Han blev desuden dømt for at have truet pigen til at tie om overgrebene, efter de fandt sted.

Straffen blev udmålt til seks års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Hertil skal han betale 100.000 kroner i erstatning til sit offer.

– Anklagemyndigheden har ønsket en høj straf og derfor kørt retssagen for et nævningeting, fordi antallet af krænkelser og pigens unge alder lægger op til en skærpet straf, og det har retten fulgt, siger anklager Charlotte Jørgensen, Københavns Vestegns Politi.

Den dømte ankede dommen til frifindelse på stedet. Retten bestemte, at han fortsat skal være varetægtsfængslet.