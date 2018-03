Henckelldansere havde stor succes

Ved de netop afholdte sjællandske mesterskaber, blev det til 15 medaljer til danserne fra Henckell Dans. Foto: Henckell Dans

SPORT. Da der for nylig blev afholdt sjællandske mesterskaber i hip hop og disco, tog danserne fra Henckell Dans godt for sig af medaljerne

Af Heiner Lützen Ank

Hip hop- og disco- dansere fra Henckell Dans vandt syv guld-, fem sølv og tre bronzemedaljer ved det nyligt afholdte Sjællandsmesterskab som foregik i Ravnsborg Hallen ved Køge.

Turneringen blev afviklet over to dage med over 900 dansere fra hele Sjælland.

Der blev danset i både solo og grupper med dansere i alderen fra 6 år og op til voksne i forskellige rækker.

Hos Henckell Dans skal der nu trænes videre til DM, som afholdes i pinsen i Brøndby Hallen med dansere fra hele Danmark.