Hvordan oplevede du anlæggelsen af letbanen?

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Danmarks første letbane kører i Aarhus. Folkebladet tog til Aarhus og gik på gaden for at spørge folk, hvordan de oplevede anlægget af letbanen.

Af Jesper Ernst Henriksen

Simone Skov Petersen:

Jeg bor i midtbyen, så det er ikke lige ved siden af. Jeg har da bemærket, at de har været i gang med at bygge, men det har ikke generet mig.

Jeg bruger letbanen meget, når jeg skal på Dokk1 og jeg vil også komme til at bruge den i fremtiden, når jeg skal på arbejde.



Jens Erik Thygesen:

Jeg bor ti minutters gang herfra. Jeg synes, anlægget er gået rimelig glat. Lige pludselig var den der bare. Det genrede mig ikke i dagligdagen. Jeg fulgte med i projektet via medierne.

Jeg bruger letbanen, fordi jeg er nødt til det. De har sparet på bybusserne for at betale for letbanen. Det er en serviceforringelse.



Erdal Gøvercele, indehaver af kiosk ved letbanestationen på Stjernepladsen:

Det er gået alt for langsomt, men det generede mig ikke. Der har ikke været så meget støj, og bussen holder stadig lige foran vores indgang.

Nede i byen kan det måske trække lidt flere kunder til med en letbanestation, men ikke her.

Det er fint at have letbaner i byen, jeg mener vi skal have flere letbaner i alle retninger ud af Aarhus. Busserne skaber meget trafik, letbanen er simpel – man ved, hvor den er.



Casper Hedegaard:

Jeg bor meget tæt på letbanen. Jeg kunne godt høre det fra mit køkken, men det var ikke noget, der generede mig. De har flyttet trafikken, så det altid var muligt at komme ud i bil. Det var lidt generende, men det var aldrig umuligt at komme igennem.

Min kæreste skal tit til København, så hun er glad for forbindelsen helt ind på Banegården. Med krykker er letbanen også bedre end bybusserne. Det eneste, der har generet, er, at det har taget så lang tid.