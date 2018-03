Hvorfor skal lejerne i Brøndby betale for regeringens ghettoplan?

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, frygter, at regeringens udspil mod parallelsamfund kommer til at gå ud over renoveringen af Brøndby Strand. Foto: Heiner Lützen Ank

DEBAT. Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Regeringen vil bekæmpe ghettoer. Det er jeg sådan set ikke imod. Men hvorfor skal det ske med lejernes penge?

Regeringen vil gerne rive ghettoerne ned og omdanne de udsatte boligområder. Det kan godt være en god idé, men hvorfor skal lejernes penge betale det meste af regningen? Det er 12 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, som skal bruges i de udsatte boligområder, og så er der mindre tilbage til nødvendige helhedsplaner og til at renovere helt almindelige lejeboliger.

Med regeringens finansieringsforslag vil der kort sagt være markant færre penge tilbage i Landsbyggefonden til at støtte alle de andre renoveringer i boligområderne rundt omkring i Danmark. Det kan meget nemt komme til at ramme vores store renoveringer i Brøndby Strand, som har været planlagt i årevis, og det er jeg bestemt ikke glad for.

Næsten to tredjedele af vores boliger i Brøndby er almene. På landsplan bor næsten hver femte dansker i en almen bolig. Landsbyggefonden indeholder lejernes opsparing af ekstra husleje. Det er deres friværdi.

Fonden kan give tilskud til renoveringsprojekter, således at de almene boligafdelinger hjælper hinanden med at holde boligerne tidssvarende. Og behovet er stort, for mange af de almene boliger er bygget i årene fra 1950 til 1980, hvor det gik lidt hurtigt. Det kender vi til her i Brøndby. Mange renoveringer er sket eller er i gang, og flere venter.

Landsbyggefonden støtter især store renoveringer, og de giver også penge til boligsocialt arbejde, som for eksempel det gode, mangeårige samarbejde i Brøndby Strand mellem de ni boligafdelinger og kommunen. Tusindvis af boliger har nydt godt af renoveringsstøtten, og endnu flere venter på at få den, blandt andet i Brøndby. Den støtte risikerer fremover at gå til ghettobekæmpelse.

Det kan regeringen ikke være bekendt. De bruger lejernes penge i stedet for selv at tage det økonomiske ansvar.