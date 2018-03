IF32 sjippede sig til medaljer

Sjipperne fra IF32 klarede sig godt ved de sjællandske mesterskaber. Foto: IF32

SPORT. Sjipperne fra IF32 klarede sig godt ved de nyligt afholdte sjællandske mesterskaber

Af Heiner Lützen Ank

En guldmedalje, 11 sølvmedaljer og to bronzemedaljer lykkedes det sjippepigerne fra IF32’s elite hold at få med hjem fra de sjællandske mesterskaber, som blev afholdt i starten af februar.

Desuden kvalificerede klubbens ene 15+seniorhold bestående af Catharina Kruhøffer, Maja Andersen, Mathilde Pedersen, Natacha Vincent og Tatiana Brandli sig til de åbne mesterskaber ved VM, som afholdes i Shanghai til sommer.

For hold i begynderrækkerne stillede IF32 Glostrup med fem hold, hvor det ene hold, i aldersgruppen u11, bestående af Ida Buttenschøn, Jasmina Skaarup og Mathilde Andersen løb med guldet og titlen som Sjællandsmestre 2018.