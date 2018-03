Innovationsmisteren på tandlægebesøg

Kitte Nottelman, overtandlæge, og Kent Max Magelund, borgmester, har netop haft besøg af innovationsminister Sophie Løhde. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. Sophie Løhde har netop besøgt Brøndby Tandpleje, hvor overtandlæge Kitte Nottelman og borgmester Kent Max Magelund viste rundt

Af Heiner Lützen Ank

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har andet i kalenderen end konflikt.

Det stod klart, da hun aflagde et længe planlagt besøg i Brøndby Tandpleje fredag den 16. marts.

Innovationsministeren er på tur rundt til alle landets kommuner for at lade sig inspirere af innovative idéer i den offentlige sektor. I Brøndby åbnede den kommunale tandpleje dørene op for at beskrive nogle af de initiativer, som har gjort tandplejen både meget effektiv og givet muligheder for at tage nye grupper ind til behandling.

– Ministeren var meget optaget af vores tværfaglige indsats overfor de socialt udsatte, Børsterne, hvilken er speciel for Brøndby Kommune. Og hun spurgte også meget interesseret ind til, hvad der skulle til, hvis vi skulle opnå en endnu bedre tandsundhed for alle i Brøndby, fortæller overtandlæge Kitte Nottelmann.

Det var Sophie Løhdes første besøg i en tandpleje som innovationsminister og hun blev vist rundt af Kent Max Magelund (S), borgmester, og overtandlæge Kitte Nottelman.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Per Jensen (S), direktør Niels Møller og daglig leder Helle Linde deltog også i besøget.