Kjeld Rasmussen vil sende flere unge ud og rejse

Brøndby IF har doneret til Kjeld Rasmussens Rejselegat. Overrækkelsen skete ved afviklingen af KMD Cup. På billedet ses fra venstre Ole Palmå, kommerciel direktør hos Brøndby IF, Morten Bødskov (S), MF, Kjeld Rasmussen og Per Bjerregaard. Foto: Brøndby IF

BRØNDBY. I forbindelse med, at Kjeld Rasmussen i december 2016 blev 90, blev der indstiftet et rejselegat for unge. Nu er der åben for en ny ansøgningsrunde

Af Heiner Lützen Ank