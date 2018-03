Konflikt, lockout, politisk ansvar

DEBAT. Af Steen Andersen, Brøndbyøstervej 68, Brøndby

Vi nærmer os en lockout, og dermed en nedsmeltning af samfundet her i april. Socialdemokraterne, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, har i KL valgt at bruge en lockoutstrategi mod 440.000 offentligt ansatte. En klar overreaktion, og en reaktion som vil få alvorlige konsekvenser for alle i samfundet.

Lokalt har Enhedslisten i Brøndby, i et åbent brev til borgmesteren og kommunalbestyrelsen, opfordret Brøndby (læs: det absolutte socialdemokratiske flertal) til at markere en modstand overfor KLs konfliktpolitik. Det er trods alt os, der giver

KL mandat til at forhandle på vegne af Brøndby Kommune.

Samtidigt kunne vi også markere, at vi som arbejdsgivere i kommunen sætter pris på vores ansatte og støtter op om overenskomstfornyelser, som retter op på især lavtlønsområderne.

Nu er spørgsmålet så, har partierne bag lockoutvarslet en politik for at sikre den offentlige service efter en evt. lockout. Tiden efter, vil udløse en bølge af økonomiske kompensationer (eks skoleelevernes lovbestemte timetal). Listen er lang.

I Enhedslisten vil vi følge op på alle detaljer i den her fortælling, og det ville være en god ide at støtte det lokale demokrati, ved at borgerne gør det samme. Stil dine lokale politikere til ansvar. Når de har sagt A, kommer der så også en løsning på B?