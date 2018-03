Kontanthjælpsloftet presser familier

DEBAT. Af Hajg Zanazanian, viceborgmester Brøndby (S)

Folkebladet bragte i sidste uge en vigtig og reel problemstilling omkring dansk fattigdom, og hvordan børnefattigdom er steget i Brøndby kommune efter regeringens og DF’s indførsel af fattigdomsydelserne bl.a. kontanthjælpsloftet.

Udover at være viceborgmester er jeg uddannet socialrådgiver. Jeg har siden 2015 været ansat som jobkonsulent i et jobcenter på kontanthjælpsområdet og har set de menneskelige konsekvenser fattigdomsydelserne har påført familierne. Af gode grunde kan jeg ikke kommenterer på enkeltsager, men vil her kommenterer på nogle af problemer, som jeg ser.

Jeg har oplevet, hvordan familier presses økonomisk, af de lave ydelser og hvordan de må vende hver krone og endda spare på vigtige ting, såsom medicin, fritid og sundhedstilbud, børnenes fødselsdage og endda flytning til andre dele af landet. Det er ikke værdigt i et rigt velfærdssamfund som det danske. Regeringens og DF’s indførsel af fattigdomsydelserne skete med påstanden om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det er jeg enig i, men det gjorde det også før fattigdomsydelserne. Der er meget, som motivere mennesker i.f.t. arbejde. Økonomi er en del af det, men hvad med alt andet såsom identitet, fællesskab, selvværd, læring m.m.? Det er ligesom om at det menneskelige er taget ud af regnskabet og at det bare handler om at presse mennesker på deres levevilkår for at få dem i job.

Fattigdomsydelserne har begrænset effekt i.f.t. at få mennesker i arbejde. Dog er der håb forude. De økonomiske konjunkturer har de senere år genereret flere jobs, og det betyder at virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft. Det betyder også, at virksomhederne har større tilbøjelighed til at tage mennesker på kanten af samfundet ind og give dem en chance.

Jeg har hørt jeres opråb og vil ved nærmeste lejlighed vende denne problematik med vores folketingsmedlem Mattias Tesfaye, da lovgivningen formuleres i Folketinget.