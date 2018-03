Læserkonkurrence: Vind en tur i Tivoli

På fredag åbner Tivoli for sæson nummer 175. I den anledning har Folkebladet og Tivoli lavet en læserkonkurrence. Foto: Lasse Salling

HELE OMRÅDET. Den 24. marts tager Tivoli fat på sin 175. sæson. I den forbindelse har Folkebladet og Tivoli lavet en læserkonkurrence

Af Heiner Lützen Ank

Den 24. marts tager Tivoli hul på en sommersæsonen. Den nye sæson byder blandt andet på forlystelsesnyheden Tik Tak og en jubilæumsparade. Derudover satses der på koncerter og forestillinger i Glassalen. En helt ny jubilæumshave ser også dagens lys. Der lægges på åbningsdagen ud med et nyt påsketema samt premiere på teaterforestillingen Rytteriet Live i Glassalen. Sommersæsonen varer til og med 23. september.

Masser af blomster

Når gæsterne i de første åbningsuger lægger vejen forbi Tivoli, vil de blive budt velkommen af en have iklædt forårets farver med masser af blomster. Gæsterne kan hilse på de små lam i folden på Plænen og der vil være opsat boder og masser af farvestrålende påskeæg.

Desuden bliver der afsløring af en lille ny jubilæumshave i Tivoli, der er placeret mellem de to restauranter Påfuglen og Mazzolis. Tanken er, at det skal blive en oase, som henvender sig til børnefamilier og haveentusiaster.

Rytteriet åbner sæson

Satiregruppe Rytteriet med Martin Buch og Rasmus Botoft rykker ind i Glassalen med ny forestilling skabt til Tivoli. Med på holdet er Bodil Jørgensen, der for første gang optræder live på scenen sammen med de to frontmænd.

De bliver senere efterfulgt i maj af et nyt sommershow med titlen Mor og far sidder i Grøften. I det sketchbaserede show dykker Peter Frödin, Kirsten Lehfeldt, Mia Lyhne og Anders W. Berthelsen ned i den sande og dystre historie om, hvad der sker, når Tivolis porte lukker,

Tik Tak forlystelse

Kort før højsæsonen kan gæster i Tivoli prøve forlystelsesnyheden Tik Tak, hvor vovehalse med hang til mavesus kan forlyste sig. Når passagerne går om bord i Tik Tak sætter de sig til rette mellem tandhjul, dingenoter og finurlig mekanik og kommer på en rejse gennem tid og rum. Med høj fart drejes gæsterne både vertikalt og horisontalt rundt mens de udsættes for knap 4G.

Jubilæumsparade

I anledning af jubilæet bliver der premiere på en parade, der går gennem Tivoli. Jubilæumsparaden er baseret på tanken om at hele verden mødes i Tivoli. Optoget bliver mere end 100 meter langt med 30 performere og Tivoli-figurer som Pjerrot og Tivoli-Garden. desuden bidrager Walt Disney World Resort til jubilæumsparade med design af en paradevogn. Musikken til paraden er komponeret af Bent Fabricius-Bjerre. Paraden får premiere 1. maj.

Kim Larsen og a-ha

Fredagsrock-programmet spænder fra Kim Larsen over de norske popikoner i a-ha til The Hollywood Vampires med legenderne Alice Cooper, Johnny Depp og Joe Perry.

Torben Plank, pressechef i Tivoli, glæder sig til at fejre jubilæet:

– Vi har valgt at fejre Tivolis 175 års jubilæum med ekstraordinært mange nyheder. Der er udsigt til sus i maven i den relativt vilde forlystelse Tik Tak, der er til børn og unge. Jubilæumsparaden som favner hele verden bliver en kæmpestor oplevelse, som vi tror mange børn vil plage deres forældre om at komme ind og se. Oveni har vi også en ny jubilæumshave og andre gode overraskelser når gæsterne kommer i Tivoli.