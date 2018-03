Manglende snerydning ved skolearealer

DEBAT. Af Henrik Gudkov, Rødkælkevej 294, 2600 Glostrup

Nu har jeg i over tre år cyklet til det yderste Frederiksberg, for at komme på arbejde.

Jeg cykler gennem fire kommuner, Glostrup, Rødovre, København og Frederiksberg, og her er det meget forskelligt, hvordan man ser på snerydning. Det er efterhånden så få dage på året, der falder sne om natten, så veje og stier er sneet til.

Og det er så her at kommunen har til opgave at rydde veje og stier.

Vi har boet på Rødkælkevej i otte år. Vi har en dreng i 3. klasse, der cykler til skole hver dag.

Men det undrer mig, at prioriteringen af snerydning hænger i bremsen i Glostrup Kommune. Stort set hver gang jeg cykler på Bystien, og jeg cykler klokken syv om morgener, og andre gange følges jeg med min søn til skolen (kl. ca. 7.40-7.55), er stien ikke ryddet og saltet.

Det hænder, at fortovet er ryddet og saltet, så her kører cyklisterne, sammen med fodgængerne, og der er ikke specielt hensigtsmæssigt.

Lige så snart jeg er kørt igennem tunnelen under motorvejen og rammer Rødovre Kommune, er der ryddet for sne og saltet, så man kan cykle upåklageligt resten af vejen.

Så Glostrup kommune, nu må det være på tide at sende jeres folk lidt tidligere op og få ryddet cykelstierne til skolerne, så elever og forældre kan cykle trygt på cykelstierne, på vej til skole.

Det dur jo ikke, at stierne først bliver ryddet, efter eleverne er mødt i skolen. For så er der jo bare flere forældre, der kører deres børn i skole i deres bil, og det er jo ikke godt for miljøet.