Nekrolog: Axel Engberg Pallensen

NEKROLOG. Af Johannes Johansen, Skovbuen 61

Læge Axel Engberg Pallesen, Skovbuen 59, er død 90 år gammel.

Axel var meget aktiv, da gartneriet på Park Allé i 1966 blev udstykket, og grundejerforeningen ”Baunehøj” blev stiftet. I grundejerforeningens bestyrelse var Axel med til at beslutte, hvordan området blev designet med veje og belysning. Det var Axels fortjeneste, at landskabsarkitekt Eigil Kjær udarbejdede en fælles haveplan for grundejerforeningens 83 parceller. Selv om meget er ændret på 50 år, ses de oprindelige træer birk, omorika gran og acacia stadig i mange af haverne.

Axel var i mange år et skattet medlem af Rotary i Brøndby, og havde i perioder udvekslingsstudenter boende. I sin lægegerning som praktiserende læge var Axel en flittig forfatter og har skrevet over 40 bøger om faget. I flere udgaver af Politikens Store Lægebog nævnes Axel i forordet.

Axel, som var præstesøn fra Åbybro, deltog aktivt i modstandsbevægelsen i sin gymnasietid på Aalborg Katedralskole, og han skrev i sit otium 2 bøger om besættelsen og våbennedkastninger på fødeegnen.

En særlig frivillig humanitær opgave løste Axel som pensionist, da han sammen med sin hustru, sejlede rundt på floderne i Bangladesh, og hjalp den yderst fattige lokalbefolkning med lægehjælp og medicin.

Axel mistede for 4 år siden sin hustru Birgit, der indtil sin pensionering var overlærer på Lindelundsskolen.