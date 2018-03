Nye elever i boligorganisation

De fire nyuddannede elever Bosun, Burkay, Anders og Peter med Kim Corlin, deres fællestillidsmand (nr. 2 fra venstre) og Jeannette Pagh Schüler, teknisk direktør i Bo-Vest. Foto: Bo-Vest

GLOSTRUP. Fire nye ejendomsserviceteknikerelever fra Bo-Vest bestod for nylig deres svendeprøve. To med ros og en med nul fraværsdage i skoleperioden

Af Heiner Lützen Ank

Bosun Ayeni, Burkay Kerpic, Peter Thornbull Olesen og Anders Poulsen fik for halvanden uge siden overrakt deres svendebreve for endt uddannelse.

– Jeg er meget stolt, siger Jeannette Pagh Schüler, teknisk direktør, om de fire nye ejendomsserviceteknikere.

– Det er en hård proces for både dem og os. Det er 3,5 år, hvor de skal nå at lære rigtigt rigtig meget. Så jeg er stolt og lettet, fortsætter Jeannette Pagh Schüler.

Vildt at nå så langt

Der var også glæde hos eleverne, blandt andet hos Peter Thornbull Olesen, der sammen med Anders Poulsen endda bestod med ros:

– Jeg er sindssygt glad. Vildt glad. Det er lidt svært at forstå, at jeg er kommet igennem de 3,5 år. Nu er vi på den anden side. Det er sindssygt dejligt.

Bo-Vest har til enhver tid ti elever i organisationen. Det betyder, at fire nye elever er på vej ind i Bo-Vest.

– Det er vigtigt for Bo-Vest at tage et ansvar og bidrage til uddannelsesmuligheder, lokalsamfund eller noget helt tredje ved at have de her elevpladser i en tid, hvor det er svært at skaffe elevpladser nok, siger teknisk direktør Jeannette Pagh Schüler.

Indtil videre har tre af de fire nyuddannede elever fået fastansættelse i Bo-Vest. Sidste gang Bo-Vest havde nyuddannede elever, var det tre ud af fire, der fik fastansættelse efterfølgende.