John Benzon fra Vej og Park har plantet det nye vejskilt på Oxbjergvej og udvalgsformanden har kontrolleret, at det står i vater. Foto: Peter Madsen, Vej og Park

GLOSTRUP. Onsdag blev der sat et nyt vejskilt op på Oxbjergvej i Glostrup. Et skilt som så vidt vides aldrig tidligere har været opsat i Glostrup. Advarselstavlen ”Pas på vilde dyr”

Af Jesper Ernst Henriksen

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget Flemming Ørhem (DF) har taget initiativ til skiltet.

– Jeg blev opmærksom på, at der lever vilde rådyr i Vestskoven i Glostrup, da der mindst to gange i 2017 skete påkørsler af disse prægtige dyr på Oxbjergvej. De lokale beboere i Hvissinge fortæller, at der foruden rådyrerne jævnligt køres ræve og andre mindre dyr ihjel på vejen, siger han.

Han glæder sig over udviklingen.

– Det er nyt og overraskende for mig, at der går rådyr i vores del af Vestskoven. Men også rigtig dejligt med et frodigt dyreliv. Tilsyneladende er bestanden ved at stige igen i den store vestskov, så nu søger dyrene ud til andre steder i skoven, blandt andet til Hvissinge. Vi skal naturligvis advare trafikanterne på Oxbjergvej, men først og fremmest synes jeg da, at vi skal sørge for at værne om dyrelivet i Vestskoven. Så vi besluttede straks at opsætte disse nye advarselstavler, siger han.